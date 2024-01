Wall Street estreia ano no vermelho com "maçã amarga"

14.765,94

Wall Street entrou em 2024 com o pé esquerdo. As principais bolsas nova-iorquinas terminaram a primeira sessão do ano no vermelho, com exceção do Dow Jones, penalizadas principalmente pelo setor tecnológico, que se viu arrastado pela queda de mais de 3% da gigante Apple.O Dow Jones valorizou 0,07%, para os 37.689,54 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,57%, fechando nos 4.742,83 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite sofreu uma queda de 1,63%, encerrando nospontos.A queda da Apple, empresa mais valiosa do mundo, surge após o Barclays ter baixado a recomendação de "equal weight" para "underweight". Na base da decisão, os analistas citam as "fracas" vendas dos iPhone e a falta de uma recuperação noutras linhas de produtos, como os Macs, iPads ou os "wearables". As ações da fabricante do iPhone recuaram 3,58%, na maior queda em quatro meses.A quebra da Apple acabou por contagiar o setor tecnológico, nomeadamente as outras "big tech". A Microsoft caiu 1,37%, a Amazon cedeu 1,32%, a Alphabet perdeu 1,09% e a Meta recuou 2,17%.