Wall Street fecha em baixa com Nasdaq a corrigir de máximo histórico

As ações norte-americanas voltaram a evoluir ao ritmo dos resultados e as notícias foram mistas.

As bolsas norte-americanas fecharam em queda, numa sessão em que as variações das ações voltaram a ser ditadas pelos resultados trimestrais.

O Nasdaq desceu 0,23% para 8.102,02 pontos, sendo que ao longo da sessão chegou a atingir um máximo histórico (8,139.55 pontos), superando o anterior pico fixado em setembro do ano passado.

O Dow Jones cedeu 0,22% para 26.597,05 pontos e o S&P500 caiu 0,22% para 2.927,25 pontos. Este último índice está a escassos pontos do seu máximo de sempre.

Os índices acabaram por corrigir dos ganhos das últimas sessões, perante uma série de resultados que não foram tão positivos como os anunciados nos dias anteriores.

A Caterpillar destacou-se pela negativa, com uma queda de 3,2% para 137,73 dólares. Esta empresa superou as expectativas dos analistas quanto aos lucros dos primeiros três meses do ano, divulgados esta quarta-feira, 24 de abril, mas nem tudo foram boas notícias: perdeu 4% nas receitas provenientes da região Ásia-Pacífico, um dos mercados chave para a empresa, e no qual se destaca a China.





A AT&T apresentou resultados dececionantes e viu as ações descerem 4,08% para 30,79 dólares. Em sentido inverso a eBay disparou 5,05% para 38,52 dólares depois de ter anunciado resultados positivos.