Wall Street fecha em queda já de olho na Fed e a digerir resgate do First Republic

As bolsas de Nova Iorque encerraram a primeira sessão de maio com leves quedas, em vésperas do início da reunião da Reserva Federal (Fed) e ainda a digerir o resgate do First Republic Bank, que foi comprado pelo JPMorgan.O Dow Jones cedeu 0,14%, para os 34.051,70 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 deslizou 0,04%, terminando o dia nos 4.167,87 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite caiu 0,11%, para os 12.212,60 pontos.Em destaque esteve o JPMorgan, que avançou 2,16% após ter batido a concorrência para a compra do First Republic Entre as "big tech", a Apple deslizou 0,053%, a Alphabet recuou 0,13%, a Amazon perdeu 3,22%, enquanto a Microsoft caiu 0,55% e a Meta destoou ao subir 1,19%.O dia foi ainda marcado por mais uma falência iminente: a da fabricante de veículos elétricos Lordstown Motors . As ações da empresa chegaram a afundar 52,01%, para um mínimo histórico de 0,251 dólares, mas acabaram por limitar as perdas no dia a 23,29%, fechando a valer 0,4012 dólares.