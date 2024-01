Wall Street fecha mista à espera de criação de emprego nos EUA

37.440,34 pontos. Já o S&P 500 cedeu 0,34%, para os 4.688,68 pontos, e o tecnológico Nasdaq Composite voltou a ser o mais castigado, com uma queda de 0,56%, até aos 14.510,30 pontos.



A Walgreens Boots Alliance protagonizou uma queda de 6,8% após ter quase cortado para metade o seu dividendo.



Pela positiva, destacaram-se as companhias aéreas e as operadoras de cruzeiro, que corrigiram parcialmente as fortes perdas do início da semana. A Carnival avançou cercsa de 3%, enquanto a United Airlines ganhou 2,7%.



Wall Street encerrou mista esta quinta-feira em vésperas de serem conhecidos os dados da criação de emprego de dezembro na maior economia mundial.Os analistas apontam que se o mercado laboral continuar a mostrar-se resiliente a Reserva Federal (Fed) poderá adiar por algum tempo o início do alívio da política monetária restritiva. Se, pelo contrário, os número forem fracos, a instituição liderada por Jerome Powell poderá mesmo começar o ciclo de cortes ainda em março.O Dow Jones conseguiu encerrar com uma leve subida - de 0,03% - e terminar o dia nos