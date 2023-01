Wall Street fecha mista, com preocupações sobre a inflação no horizonte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

, com os dados a apontarem para preocupações quanto à inflação.





As bolsas norte-americanas encerraram mistas, numa altura em que o otimismo quanto a uma política monetária menos agressiva viu algum travão. A contribuir para este sentimento esteve a divulgação do inquérito sobre as expectativas dos consumidores levado a cabo pela Reserva Federal de Nova Iorque

O "benchmark" S&P 500 cedeu 0,08% para os 3.892,09 pontos, tendo a Pfizer sido a cotada que mais pesou no desempenho do índice.



