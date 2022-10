Wall Street fecha no vermelho com tecnológicas a pressionar

As bolsas norte-americanas encerraram no vermelho, numa altura em que os investidores pesam os próximos passos da Reserva Federal dos Estados Unidos em termos de política monetária e o impacto que terá nos resultados das empresas.



O "benchmark" S&P 500 caiu 0,75% para 3.612,39 pontos, com sete das 11 maiores indústrias no vermelho. Já o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 1,04% para 10.542,10 pontos, depois de durante o dia ter atingido o valor intradiário mais baixo desde setembro de 2020, enquanto o industrial Dow Jones perdeu 0,32% para 29.202,88 pontos.





valor mais baixo desde abril de 2021, com a criação de 263 mil empregos em setembro, continuaram acima das estimativas dos analistas (255 mil).



Os investidores aguardam agora a divulgação dos dados da inflação do outro lado do Atlântico, que acontece na quinta-feira, sendo que um aumento dos preços acima do esperado vai elevar a pressão para uma nova subida de 75 em pontos base.



Esta segunda-feira, Lael Brainard, vice-presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, pediu esta segunda-feira cautela quanto aos aumentos sucessivos das taxas de juro, alertando que as subidas anteriores ainda estão a refletir-se na economia.Os dados do emprego divulgados na passada sexta-feira colocaram um freio às expetativas de um abrandamento do ritmo da subida das taxas de juro por parte da Fed, uma vez que, apesar de terem caído para o