Wall Street interrompe "rally". Foco vira-se para dados económicos

Os principais índices em Wall Street encerraram com perdas ligeiras esta segunda-feira, antes de uma leitura-chave, na quinta-feira, do indicador favorito da inflação nos Estados Unidos da Reserva Federal, o índice PCE, que mede a inflação na ótica da despesa do consumidor.O S&P 500 recuou 0,2% para 4.550,43 pontos. Já o industrial Dow Jones cedeu 0,16% para 35.333,47 pontos, enquanto o Nasdaq Composite deslizou 0,07% para 14.241,02 pontos. Na semana passada, estes índices registaram a quarta semana consecutiva de ganhos.O mercado deverá também centrar-se em comentários dos membros do FOMC (Comité Federal do Mercado Aberto), sob a égide da Reserva Federal norte-americana, à procura de pistas sobre o futuro da política monetária e, particularmente, sobre quando poderá a Fed começar a cortar as taxas de juro.Os "traders" estão a incorporar nos preços a possibilidade de uma pausa na subida de juros diretores em dezembro, e estimam, em 55%, a possibilidade de corte nas taxas de juro de pelo menos 25 pontos base em maio de 2024, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, citada pela Reuters.Entre os movimentos de mercado, as retalhistas estão a centrar atenções depois da Black Friday e com a Cyber Monday que decorre hoje. É esperado que os consumidores gastem um valor recorde que poderá ir de 12 mil milhões de dólares a 12,4 mil milhões de dólares, segundo dados da Adobe Analytics consultados pela Reuters.Este seria um sinal positivo para a economia norte-americana, uma vez que o consumo contribui para cerca de 70% do PIB. O índice do retalho do S&P 500 acabou por desvalorizar 0,57%.Entre os principais movimentos de mercado, a Affirm Holdings escalou 11,97%, depois de a opção de "buy now, pay later" da plataforma de pagamentos da empresa ter atingido um máximo de utilizações de sempre, levando a um aumento das vendas online.Já a Crown Castle International subiu 3,45%, após a Elliott Investment Management, um fundo ativista investidor, ter anunciado mudanças na comissão executiva e no conselho de administração da empresa."Depois de quatro semanas de ganhos fortes e positivos, estamos a ver os investidores a recuarem e a focarem-se nos dados económicos", disse à Reuters Greg Bassuk, CEO da AXS Investments."Esta semana todos os olhos vão estar postos em novos dados da inflação, bem como da confiança e gastos do consumidor para determinar se a Main Street está a acompanhar Wall Street", acrescentou.