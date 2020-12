Wall Street mista, em sessão morna à espera de mais dados do emprego

As bolsas norte-americanas encerraram com uma tendência mista, mas sem oscilações expressivas. A expectativa de novos estímulos à economia dos EUA e as notícias positivas na frente das vacinas contra a covid-19 ajudaram à subida do Dow Jones e do S&P 500.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:34







... O Dow Jones fechou a somar 0,20%, para os 29.883,79 pontos, a cerca de 250 pontos do seu máximo histórico de 30.116,51 pontos alcançado na passada terça-feira. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,18% para 3.669,01 pontos, naquele que é um recorde de fecho. Ontem atingiu um máximo de sempre durante a sessão, nos 3.678,45 pontos. Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite terminou com uma descida marginal, a deslizar 0,05% para 12.349,37 pontos, depois de ontem ter alcançado um recorde durante o dia, nos 12.405,79 pontos. A Microsoft e a Tesla estiveram entre as cotadas que ajudaram a pressionar o índice. Depois de uma abertura em queda de todos os índices, o Dow e o S&P 500 conseguiram recuperar fôlego, mas a sessão foi generalizadamente pouco mexida. Isto depois de Wall Street estrear o mês de dezembro com o pé direito, com o Nasdaq e o S&P 500 a estabelecerem novos recordes. A expectativa de mais estímulos à economia dos Estados Unidos, numa altura em que democratas e republicanos se alinham para tentarem aprovar um pacote perto dos dois biliões de dólares – que terá de passar no Congresso e depois na Casa Branca – ajudou a manter algum otimismo junto dos investidores, a par com o rápido progresso que se está a verificar na aprovação de vacinas promissoras contra a covid-19. Hoje foi divulgado o Livro Bege da Fed, relativo a novembro, que sublinha que o ressurgimento das infeções por covid-19 estão a pesar na retoma económica dos Estados Unidos – pelo que a aprovação das vacinas poderá vir ajudar a contrariar esta tendência. Segundo o relatório, "o estado de Filadélfia e quatro distritos do centro oeste do país verificaram que a atividade económica começou a abrandar em inícios de novembro, à medida que os casos de covid iam aumentando". A maioria das 12 regiões da Fed abrangidas por este relatório mensal reportou um crescimento económico modesto ou moderado no mês passado, mas a retoma parece estar a perder fôlego devido também aos receios dos economistas de uma contração decorrente da pandemia neste inverno. Os investidores continuam atentos aos dados do mercado laboral e amanhã será reportada a evolução dos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 28 de dezembro. O consenso de mercado estima que as novas solicitações deste apoio estatal na semana passada possam ter ascendido a 774.000 – a acontecer, será apenas uma ligeira diminuição face aos 778.000 pedidos da semana precedente. Hoje, a ADP divulgou o relatório sobre a criação de emprego no setor privado do país durante o mês de novembro e os números ficaram aquém das expectativas (mais 307.000 empregos contra os 370.000 esperados), o que poderá significar que o mesmo acontecerá na sexta-feira, quando for apresentado o relatório do emprego pelo governo (a estimativa é de um aumento de 481.000 empregos no mês passado). Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

