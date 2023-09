Wall Street na linha de água com investidores à espera da Fed

mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores, e que poderá oferecer pistas sobre os próximos passos da Fed. O principal objetivo será perceber se os governadores mantêm as perspetivas de uma nova subida de 25 pontos base ainda este ano.

Panos Panay, para gerir o departamento da Alexa, a assistente virtual da empresa.

As bolsas norte-americanas fecharam no verde, embora com ganhos muito ligeiros, numa semana em que os investidores aguardam por mais uma decisão de política monetária da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos.A reunião arranca amanhã e termina na quarta-feira, dia em que será conhecida a decisão. O mercado antecipa que o banco central dos Estados Unidos irá manter as taxas de juro inalteradas, sendo o próximo passo da Fed um dos momentos que vai definir o rumo do desempenho dos mercados globais.Além da decisão de política monetária, os investidores vão também estar atentos ao "dot plot", oO índice de referência S&P 500 subiu 0,07% para 4.453,53 pontos, o industrial Dow Jones somou 0,02% para 3.4624,30 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,01% para 1.3710,24 pontos.Entre as principais movimentações, a Micron Technology valorizou 0,89%, num dia em que o Deutsche Bank reviu em alta a recomendação para as ações da empresa, enquanto a Nikola Corp saltou 33,61% depois de ter anunciado que Mary Chan será a nova COO da companhia.Já a Amazon caiu 0,29% após ter sido noticiado que vai contratar o responsável de produto da Microsoft,