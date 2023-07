Wall Street no vermelho com investidores a digerirem dados do emprego

209 mil empregos em junho, abaixo





dos 230 mil esperados pelos economistas. Já a taxa de desemprego recuou dos 3,7% registados em maio para 3,6%. Estes dados foram conhecidos um dia depois de a ADP ter dito que o setor privado criou quase meio milhão de postos de trabalho nesse mesmo mês, o que gerou pânico entre os investidores. Isto porque um dos indicadores que a Fed tem em conta no momento de subir os juros é a saúde do mercado laboral, pelo que a robustez no setor privado fez temer um agravamento do ciclo de subidas das taxas diretoras. Receios estes que amenizaram com os dados menos robustos hoje divulgados. Ainda assim, o mercado dá agora como mais provável que a Fed volte a subir os juros na reunião deste mês, julho.

4.398,95

33.734,88 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite deslizou 0,13% para 13.660,72 pontos.



Entre as principais movimentações, a Levi Strauss desvalorizou mais de 7% após ter revisto em baixa as previsões para este ano, enquanto a Rivian Automotive avançou mais de 14% depois de ter visto o preço-alvo das ações revisto em alta.





As bolsas norte-americanas fecharam em terreno negativo, num dia em que os investidores assimilam os novos dados económicos e como estes poderão afetar as decisões de política monetária da Reserva Federal (Fed) dos EUA.A maior economia do mundo criouO índice de referência S&P 500 desceu 0,29% parapontos, o industrial Dow Jones caiu 0,55% para