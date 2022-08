Wall Street perde fôlego e encerra mista. Tecnológicas penalizam Nasdaq

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

reços na produção relativos a julho, tendo ambos os indicadores recuado mais do que os analistas previam. Contudo, se nos primeiro momentos isso levou a uma subida das bolsas, agora estas voltam a recuar.





As bolsas norte-americanas encerraram a sessão mista, reduzindo os ganhos da véspera. Isto num dia em que a Reserva Federal norte-americana (Fed) fez saber que tenciona dar continuidade ao aperto monetário, com o objetivo de reduzir a inflação aos 2%.A travar maiores ganhos esteve sobretudo o setor das tecnológicas, o que penalizou o Nasdaq Composite. O índice fechou a negociação a cair 0,58% para 12.779,91 pontos.Já o "benchmark" S&P 500 desceu 0,07% para 4.207,27 pontos, depois de na última sessão ter atingido máximos de três meses.Esta quinta-feira, só o industrial Dow Jones encerrou em terreno positivo, com uma valorização de 0,08% para 33.336,67 pontos.Nos últimos dois dias, os Estados Unidos conheceram os dados da inflação e dos p"Obtivemos desenvolvimentos nos últimos dias que sugerem que o contexto [económico] está a melhorar. Mas a inflação ainda está muito elevada. A Fed tem muito trabalho pela frente", disse Anthony Saglimbene, estratega na Ameriprise, à Bloomberg.