Wall Street recupera e aproxima-se de recordes

O Dow Jones fechou a somar 0,93%, para se fixar nos 34.137,31 pontos, perto do seu máximo de sempre que fixou na sexta-feira nos 34.256,75 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 ganhou 0,93%, para 4.173,42 pontos. Na negociação intradiária de sexta-feira tinha estabelecido um novo recorde nos 4.191,31 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,19% para 13.950,22 pontos.

As bolsas abriram generalizadamente em baixa, ainda devido aos receios em torno do impacto da pandemia nas economias, numa altura em que os casos de covid aumentam em muitas regiões do mundo.

No entanto, acabaram por inverter e entrar na senda dos ganhos, com a energia e o setor industrial a liderarem o movimento de subida.

As bolsas estavam a perder algum vapor também devido aos receios de que se estivesse a apostar com demasiado otimismo na reabertura das economias e nos bons resultados trimestrais das empresas, sublinha a CNN.

A expectativa é de que as cotadas norte-americanas tenham tido uma boa época no primeiro trimestre, mas existe o risco de as suas contas ficarem aquém do que é esperado pelos analistas – o que, salvo algumas exceções, como a da Netflix, não tem acontecido.

Ontem a Netflix apresentou os seus números do trimestre, após o fecho de Wall Street, e afundou pelo facto de os novos utilizadores do seu serviço de streaming terem ficado abaixo das estimativas.

As tecnológicas estão a começar a reportar as suas contas, depois de os grandes da banca já o terem feito, e na próxima semana está prevista a divulgação dos resultados de empresas de peso do setor.