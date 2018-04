Wall Street sobe com Facebook a disparar quase 10%

EPA

O índice Dow Jones abriu a sessão desta quinta-feira, 26 de Abril, a somar 0,25% para 24.083,83 pontos, acompanhado pelo Nasdaq Composite a avançar 0,95% para 7.070,75 pontos, e pelo Standard & Poor’s 500 a apreciar 0,44% para 2.650,93 pontos. Assim, o Nasdaq interrompe uma série de cinco sessões consecutivas a perder terreno, o mais longo ciclo de perdas desde Novembro de 2016.

A apoiar o sentimento em Wall Street está em especial o sector tecnológico que beneficia dos resultados robustos apresentados. Esta quarta-feira, já depois do fecho dos mercados, o Facebook reportou o 12.º trimestre consecutivo em que o volume de negócios supera as estimativas.

As vendas da rede social sediada em Menlo Park (Califórnia) aumentaram 49% face ao período homólogo de 2017, para 11,97 mil milhões de dólares. A projecção média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 11,4 mil milhões. O Facebook começou o dia a disparar 9,12% para 174,26 dólares, o que permite à cotada recuperar parcialmente das fortes perdas acumuladas na sequência do escândalo da Cambridge Analytica.

Também a impulsionar as bolsas americanas está a Advanced Micro Devices, isto depois de a tecnológica ter apresentado resultados trimestrais que superaram as estimativas dos analistas. A Advanced Micro Devices ganha 11,23% para 10,80 euros. Já a Qualcomm resvala 1,07% para 49,22 dólares apesar de também esta tecnológica ter reportado resultados que ultrapassaram as estimativas.

Depois de a taxa de juro das obrigações de dívida soberana americana a 10 anos terem superado os 3% na passada terça-feira, o que aconteceu pela primeira vez em quatro anos, esta quinta-feira estão a aliviar. Este alívio também contribui para reforçar o optimismo dos investidores.



(Notícia actualizada às 14:47)