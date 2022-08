Wall Street sorri de novo. Nasdaq em máximos de três meses

Wall Street fechou a sessão que marca o meio da semana a registar ganhos, com o índice tecnológico Nasdaq a sustentar e a acabar mesmo por se fixar em máximos de três meses.



O industrial Dow Jones avançou 1,29% para 32.812,50 pontos, enquanto o "benchmark" mundial S&P 500 ganhou 1,56% para 4.155,17 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite pulou 2,59% para 12.668,16 pontos.



Dados sobre o setor dos serviços divulgados esta quarta-feira nos Estados Unidos dão conta de uma subida inesperada em julho, numa altura em que aumentam as encomendas e a visão de que os EUA não estão numa recessão começa a ganhar dados para comprovação.

A par desta divulgação, o Paypal anunciou contas relativas ao segundo trimestre melhores que o esperado, acompanhado por uma revisão em alta da estimativa das receitas para a segunda metade do ano. O anúncio foi feito na terça-feira depois do fecho do mercado. Foi também tornado público que o fundo de investimento Elliot Investment Management investiu cerca de 2 mil milhões de dólares (1,96 milhões de euros) na Paypal e recebe assim o estatuto de um dos maiores acionistas.



A empresa anunciou ainda um novo nome para diretor financeiro - Blake Jorgensen, bem como um programa de recompra de ações no valor de 15 mil milhões de dólares (14,7 mil milhões de euros). A Paypal chegou a ganhar 12%, mas terminou o dia com um avanço de 9,25%.

Ao mesmo tempo, o CVS Health Group, rede de pequeno retalho dos Estados Unidos, também aumentou as receitas durante o segundo trimestre, impulsionado pelo aumento da venda de testes de covid-19. E apontou também para a expectativa de um crescimento anual das receitas relacionadas com a covid-19. Estas retalhistas que vendem também artigos ligados à saúde têm beneficiado da procura por testes contra a covid. A CVS Health Group encerrou o dia a ganhar 6,4%.

"Estamos a meio da divulgação dos resultados por parte das empresas e, de longe, da tecnologia ao consumidor e ao retalho, estamos a ver resultados muito melhores que o esperado e isso é suficientemente bom por agora", disse à Reuters um analista da Wedbush Securities, Sahak Manuelian.

Por outro lado, adianta Manuelian, o "rally" desta quarta-feira pode ser também justificado pela confiança dos investidores de que a Reserva Federal norte-americana já realizou parte mais "agressiva" da subida das taxas de juro, como forma de trazer a inflação sob controlo novamente.