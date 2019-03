Wall Street também cede perante abrandamento da economia

As bolsas dos EUA iniciaram o dia em queda, com os investidores a refletirem na negociação os receios sobre o abrandamento da economia mundial. Receios que aumentaram depois de conhecidos dados económicos da Alemanha e França.

As bolsas dos EUA seguem em queda, à semelhança das bolsas europeias, que estão a ser pressionadas por novos indicadores que apontam para uma travagem maior da economia europeia.

O Dow Jones está a descer 0,44% para 25.847,26 pontos, o Nasdaq cede 0,4% para 7.807,62 pontos e o S&P500 cai 0,42% para 2.843,50 pontos.

O indicador PMI, publicado hoje, que revela uma contração da atividade económica de França e uma travagem maior da economia da Alemanha. Este contexto, conjugado com a revisão em baixa das estimativas de crescimento dos EUA e da China, está a ditar a queda das bolsas mundiais.

"Os números económicos de hoje indiciam a forte relação que a China tem com a Europa. A China tem abrandado [o ritmo de crescimento], especialmente nas áreas de encomendas de produtos industriais e automóveis, e isso vai afetar a Alemanha proporcionalmente", salientou Kim Forrest, da Bokeh Capital, citada pela Reuters.

E a pesar na economia alemã está precisamente o setor industrial, que acentuou a contração.

"Além disso, as indicações da Fed na quarta-feira mostram que não acreditam que as economias mundiais estão suficientemente fortes para manter o programa de subidas de juros", acrescentou Kim Forrest.

De realçar que a Fed já só admite subir os juros no próximo ano, depois de ter revisto em baixa as estimativas de crescimento económico dos EUA.



Entre as cotadas, destaque para a Nike, que está a perder 4% para 84,57 dólares, depois de ter reportado resultados que ficaram aquém do estimado pelos analistas.