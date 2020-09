Zoom dispara com receitas e lucros acima do esperado

A Zoom Video Communications anunciou esta noite as vendas e lucros do seu segundo trimestre fiscal (1 de maio a 31 de julho), que superaram de longe as estimativas dos analistas. Além disso, reviu em alta as suas projeções para o resto do ano, o que lhe está a valer aplausos em bolsa.

Na negociação do "after hours" em Wall Street, a empresa norte-americana de serviços de videoconferência segue a somar 24,58% para 405 dólares, um novo máximo histórico. Isto depois de ter encerrado a sessão regular desta segunda-feira a estabelecer um recorde nos 325,10 dólares (a valorizar 8,63%).

As receitas mais do que quadruplicaram, para 663,5 milhões de dólares. Tratou-se de um aumento de 355% face ao ano passado, reportou a cotada sediada em San Jose (Califórnia).

As estimativas dos analistas inquiridos pela Bloomberg apontavam para uma faturação média de 500 milhões de dólares.

Já os lucros, excluindo itens extraordinários, foram de 92 cêntimos de dólar por ação, contra a projeção de 45 cêntimos feita pelo consenso do mercado. O resultado líquido foi, assim, de 274,8 milhões de dólares.

A empresa reviu também em alta as suas estimativas para o resto deste ano, dizendo crer que as empresas e consumidores particulares continuarão a usar o seu serviço de reuniões por vídeo.

A Zoom prevê que as vendas totais do ano fiscal que termina em janeiro ascendam a 2,39 mil milhões de dólares (contra uma projeção anterior de 1,8 mil milhões) e que o lucro ajustado fique entre 2,40 e 2,47 dólares por ação.

Os analistas esperam, em média, receitas de 1,82 mil milhões no total do ano e um lucro por ação de 1,25 dólares.

Já para o terceiro trimestre, a empresa estima receitas entre 685 e 690 milhões de dólares, quando o mercado aponta para 492,8 milhões.

A Zoom tem sido uma das empresas que mais beneficiou com a pandemia de covid-19, que obrigou milhões de pessoas a permanecerem em casa e a terem de optar pela vídeoconferência – tanto no âmbito do teletrabalho como nos contactos com familiares e amigos.

A empresa terminou o segundo trimestre com 370.200 clientes empresariais com mais de 10 funcionários – um aumento de 458% face ao mesmo período do ano passado. Tem agora 988 clientes que gastam mais de 100.000 dólares anuais nos seus serviços, o que representa mais do dobro (112%) face ao período homólogo de 2020.



A Zoom destacou dois grandes novos clientes que conquistou neste período, a ExxonMobil e a Activision Blizzard.