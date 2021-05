Altri distribui dividendo de 25 cêntimos a partir de 20 de maio

A Altri vai pagar aos acionistas o dividendo de 25 cêntimos por ação a partir do próximo dia 20 de maio, de acordo com um comunicado da empresa emitida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este valor traduz um corte de 17% face à remuneração do ano passado, dado que os lucros de 2020 desceram 65% para quase 35 milhões de euros.

A queda no dividendo (de 30 cêntimos para 25 cêntimos) é bem inferior à redução dos lucros, pelo que o payout dispara.

No total, a Altri vai entregar 51,3 milhões de euros aos acionistas, menos 10 milhões do que em 2020, mas bem mais que os lucros do ano passado. Assim, o payout totaliza 147%.



As ações da Altri passam a negociar sem direito ao dividendo a partir de 18 de maio (inclusive).