A EDP vai distribuir o dividendo de 19 cêntimos por ação a partir de 15 de maio. As ações descontam o direito ao dividendo no dia 13.

Bloomberg

Os acionistas da EDP vão começar a receber os dividendos referentes aos lucros de 2018 a partir de dia 15 de maio, revelou esta sexta-feira, 26 de abril, a elétrica através de um comunicado emitido para a Comissão do Mercado dos Valores Movbiliários (CMVM).As ações descontam o dividendo dois dias antes, ou seja, a 13 de maio. O mesmo é dizer que quem quiser receber o dividendo da EDP terá de manter as ações até dia 13.A EDP vai pagar um dividendo de 19 cêntimos brutos aos acionistas, mantendo assim o valor já pago no ano passado.O anúncio da data de pagamento dos dividendos é feito depois de na quarta-feira os acionistas da elétrica terem estado reunidos e aprovado a proposta de distribuição de resultados apresentada pelo conselho de administração.Foi nesta mesma reunião que os acionistas ditaram o fim da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges, depois de terem chumbado a desblindagem dos estatutos, uma condição imposta pelos chineses para que a sua oferta de compra prosseguisse.