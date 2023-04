Galp vota novo dividendo de 26 cêntimos a 3 de maio

A Galp Energia convocou para 3 de maio a Assembleia Geral Anual dos acionistas da empresa, anunciou a empresa liderada por Filipe Silva (na foto) em comunicado divulgado junto da CMVM.

Entre os pontos da ordem do dia estão a deliberação sobre a eleição dos membros do conselho de administração para o mandato de 2023-26 – confirmando-se a proposta de que Maria João Carioca passe a ter lugar no "board" – e também a aplicação dos resultados do exercício de 2022.

A administração propõe que seja distribuído aos acionistas, sob a forma de dividendos, o montante de 26 cêntimos por ação – valor esse que, adicionado aos 26 cêntimos que já foram distribuídos a título de adiantamento em setembro passado, ascende assim a 52 cêntimos por ação, num montante total de 425,06 milhões de euros.

"O valor remanescente do lucro líquido do ano deverá ser transferido para resultados acumulados", sublinha a petrolífera nacional.



A Galp encerrou a sessão desta segunda-feira a disparar 7,65% para 11,26 euros, naquela que foi a maior subida dos últimos 13 meses. A impulsionar esteve a escalada dos preços do crude neste arranque de semana depois de, no domingo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados – o chamado grupo OPEP+ - terem anunciado um corte surpresa da sua oferta, na ordem de 1,6 milhões de barris por dia, a partir de maio.