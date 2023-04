Galp leva PSI a máximos de sete meses

de que a partir do próximo mês a produção de petróleo vai cair em mais de um milhão de barris por dia. Segue-se a Ibersol, com uma subida de 1,81% para 6,74 euros, a Altri, com um aumento de 1,47% para 4,816 euros, e a Navigator, que avançou 1,21% para 3,336 euros.

A bolsa de Lisboa fechou em terreno positivo, impulsionada pela Galp, que registou a maior valorização em mais de um ano. O PSI subiu 0,53% para 6.078,72 pontos, fechando no valor mais alto desde 31 de agosto do ano passado. Das 16 cotadas que compõem o índice, nove registaram ganhos e sete perdas.A Galp subiu 7,65% para 11,26 euros por ação, tratando-se maior subida em 13 meses. A dar força à petrolífera esteve o anúncio da Organização dos Países Produtores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) Dos pesos-pesados, apenas a Galp fechou com ganhos. A EDP Renováveis, empresa com mais peso no PSI, recuou 1,94% para 20,68 euros, seguida pela Jerónimo Martins, que cedeu 1,85% para 21,22 euros, e pela EDP, que perdeu 0,76% para 4,978 euros.Também o BCP fechou com perdas, embora mais ligeiras. O banco desvalorizou 0,20% para 20,36 cêntimos.Notícia atualizada às 16h49