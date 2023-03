Lula da Silva ataca valores pagos em dividendos pela Petrobras

O Presidente brasileiro criticou esta quinta-feira a petrolífera estatal Petrobras pelos dividendos recorde que a empresa vai pagar aos seus acionistas e pelos baixos níveis de investimento no país."Não podemos aceitar a notícia de hoje", afirmou Lula da Silva depois de conhecidos os resultados da maior empresa estatal brasileira, criticando o facto de a Petrobras anunciar mais de 215 mil milhões de reais (39,11 mil milhões de euros) "quando deveria ter investido metade no crescimento económico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás"."A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários", criticou o Presidente brasileiro, numa conferência de apresentação de um programa de subsídios, no Palácio do Planalto, em Brasília.Estas declarações surgem um dia após a Petrobras anunciar um lucro líquido de 188,3 mil milhões de reais (cerca de 34,1 mil milhões de euros) em 2022, um valor recorde que representa um aumento de 76,6%.Luiz Inácio Lula da Silva, que iniciou o seu terceiro mandato em 01 de janeiro, insistiu nas suas críticas, dizendo que nos seus primeiros governos a Petrobras "foi uma empresa de desenvolvimento" que investiu.Agora, salientou, tornou-se meramente "um exportador de petróleo bruto".A distribuição de dividendos da Petrobras também beneficiou o Estado brasileiro, que controla cerca de 36,61% do capital da empresa, mas 46,31% está nas mãos de acionistas estrangeiros e os restantes 17,08% estão nas mãos de investidores brasileiros.O Presidente brasileiro tem entre os seus principais objetivos económicos o relançamento da industrialização do Brasil, para o qual conta com a participação de empresas estatais como a Petrobras.