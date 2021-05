Nos espera manter dividendo “atrativo”

A Nos vai pagar esta semana um dividendo de 27,8 cêntimos por ação, referente aos resultados do ano passado, mantendo-se uma das empresas mais “amigas” dos investidores na bolsa nacional. Apesar do elevado investimento que tem pela frente na área do 5G, a operadora de telecomunicações acredita que tem margem para conciliar os investimentos previstos pela empresa com a distribuição de um dividendo “atrativo”.



