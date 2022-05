Semapa distribui dividendo de 51,2 cêntimos a partir de 9 de junho

A Semapa vai pagar um dividendo bruto de 51,2 cêntimos por ação a partir de 9 de junho, com as ações a deixarem de conferir direito à remuneração acionista no dia 7.



Sara Matos/Jornal de Negócios Carla Pedro cpedro@negocios.pt 20:37







O pagamento de dividendos – por conta dos resultados de 2021 – deliberado na assembleia-geral anual da Semapa, no valor bruto de 51,2 cêntimos por ação, começará a ser distribuído a 9 de junho, informou a empresa em comunicado à CMVM. Assim, as ações entram em ex-dividendo (deixam de conferir direito à remuneração acionista) a partir de 7 de junho, inclusive. A holding que controla a Navigator, a Secil e a ESTA encerrou a sessão desta sexta-feira a somar 1,46% para 15,26 euros, pelo que a "dividend yield" é de 3,35%. Consoante o acionista faça retenção de IRS (28%) ou de IRC (25%), receberá, respetivamente, um valor líquido de 36,8 ou 38,4 cêntimos. A Semapa, recorde-se, fechou o ano de 2021 com um aumento de 86% nos lucros, para os 198,1 milhões de euros. Hoje anunciou as contas do primeiro trimestre de 2022, tendo reportado uma subida de 65,3% dos lucros para 42 milhões de euros.



A empresa - cujos accionistas aprovaram na AG de hoje os novos órgãos sociais - está organizada em torno de três pólos de atividade: produçào de papel e de polpa; produçào de cimento e de materiais de construçào; e prestação de serviços ambientais. Saber mais Semapa dividendo

