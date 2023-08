AlphaValue está mais otimista sobre quatro cotadas da bolsa de Lisboa

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A AlphaValue está mais otimistas em relação à evolução de quatro pesos-pesados da bolsa de Lisboa. A casa de investimento francesa reviu esta quinta-feira em alta as projeções de preços-alvo das ações da EDP, Galp, Jerónimo Martins e Sonae. Tem, contudo, recomendação de "vender" para a petrolífera, em comparação com "comprar" para as restantes.



Para as açõ...