Barclays corta preço-alvo dos CTT após queda dos lucros

Os CTT terminaram o primeiro semestre com uma contração no lucro de cerca de 15%. Desde o início do ano, os títulos da empresa já afundaram 28,1%, apresentado o pior desempenho entre as 15 cotadas do PSI.

Barclays corta preço-alvo dos CTT após queda dos lucros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Barclays corta preço-alvo dos CTT após queda dos lucros O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar