BCP escala quase 5% com analistas a olharem para o crescimento do negócio "core" do banco polaco

Apesar do prejuízo anunciado no relatório e contas referente a 2021 e anunciado esta terça-feira, tanto o Millenium Bank como o BCP conseguiram disparam em bolsa. A explicação reside na eliminação do "fator surpresa".

BCP escala 5% com reforço do negócio "core" na Polónia









