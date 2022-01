BCP ignora revisão em baixa do preço-alvo. Ações disparam 3%

Autonomous Research LLP (que pertence ao grupo AllianceBernstein). No entanto, os títulos do banco liderado por Miguel Maya seguem em alta na bolsa de Lisboa, com a perspetiva de uma subida de juros a ser mais forte que o "research" em questão.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

As ações do BCP foram alvo de uma revisão em baixa do preço-alvo pela financeiraUma nota assinada por Gabor Kemeny, da Autonomous Research, indica uma descida no preço-alvo das ...