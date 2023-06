BofA revê em alta "target" e recomendação. Jerónimo Martins salta para máximos históricos

Partilhar artigo



A Jerónimo Martins está a negociar nos 23,60 euros por ação, estando assim em máximos históricos desde que se estreou na bolsa, a 31 de março de 1993. A sustentar os ganhos de uma das três cotadas com mais peso do principal índice nacional está uma nota de "research" do Bank of America que revê em alta a recomendação e o preço-alvo da retalhista.



O analista Ilya Ogorodnikov, do Bank of ...