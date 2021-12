CaixaBank antecipa que lucros do BCP recuperem da pandemia em 2023

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O BCP poderá superar o impacto da pandemia nos lucros em 2023. A estimativa é dos analistas do CaixaBank / BPI, numa nota de research em que reiteram o preço-alvo e recomendação para as ações no seguimento do novo plano estratégico do Bank Millennium, a unidade polaca detida em 50,1% pelo português.O banco polaco prevê duplicar os resultados líquidos nos próximos três anos, atingindo os dois mil ...