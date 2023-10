Goldman Sachs: Contas da EDP Renováveis devem desapontar mas balanço da EDP é positivo

Partilhar artigo



As contas dos primeiros nove meses e do terceiro trimestre do ano da EDP Renováveis deverão ficar abaixo do esperado, mas ainda assim o Goldman Sachs aponta para um balanço positivo dos resultados da EDP, que apresenta as contas a 2 de novembro.



"Apesar do EBITDA dos primeiros nove meses do ano provavelmente vir a ser positivo, devemos realçar que isto se deve às mais-valias, que estimamos em cerca de 365 milhões de euros", começa por explicar ...