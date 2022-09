JB Capital aumenta preço-alvo do BCP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A JB Capital Markets aumentou o preço-alvo do BCP, mas manteve a recomendação inalterada. Numa nota de "research" vista pela Bloomberg, o analista Maksym Mishyn sobe 0,02 euros o "target" do banco, colocando esse valor em 0,32 euros por ação.Este incremento implica assim um potencial de valorização em bolsa de 121,15%, face à última cotação de fecho da empresa no PSI (0,14 euros por ação). O preç...