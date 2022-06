JB Capital sobe "target" do BCP. Aponta para valorização de 70%

A JB Capital Markets reviu em alta o "target" do BCP de 0,28 euros para 0,30 euros. Desde o início do ano, os títulos do banco liderado por Miguel Maya já valorizaram 25,69% em bolsa, o terceiro melhor desempenho do PSI.

JB Capital sobe "target" do BCP. Aponta para valorização de 70%









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: JB Capital sobe "target" do BCP. Aponta para valorização de 70% O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar