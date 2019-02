Jerónimo Martins continua entre as preferidas do BPI, mas com uma avaliação menor

O BPI reviu a lista das suas cotadas preferidas na Península Ibérica, retirando três e substituindo-as por outras três. Portugal estava representado por duas cotadas, mas com o afastamento da Nos, ficou reduzido a uma: Jerónimo Martins.

O banco de investimento considera que a Colômbia vai ser "um catalisador importante" para as ações da dona dos supermercados Pingo Doce este ano.

Os analistas do BPI consideram que os números apresentados sobre as vendas preliminares são "sólidos", ainda que antevejam um primeiro trimestre de 2019 "difícil".

O BPI reavaliou assim a Jerónimo Martins, estipulando uma avaliação de 15,75 euros por ação, menos 10 cêntimos do que o preço-alvo anterior. Tendo em conta a atual cotação da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos (12,38 euros), o potencial de subida é superior a 27%, o que justifica a recomendação de "comprar" que o BPI tem para as ações.



Já a Nos, que constava na lista desde junho do ano passado, deixou de estar entre as cotadas preferidas do BPI. No período em que se manteve nesta carteira, a Nos registou uma subida superior a 19%. A operadora de telecomunicações tem um preço-alvo de 6,35 euros por parte do BPI, o que confere às ações um potencial de subida de 11% face à atual cotação (5,70 euros).





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.