KBW revê em alta "target" do BCP e aponta para valorização de 58%

A Keefe, Bruyette & Woods (KBW) reviu em alta o preço-alvo do BCP e manteve inalterada a recomendação em "outperform", segundo uma nota de "research" a que a Bloomberg teve acesso e que é assinada pelo analista Hugo Cruz.



A KBW continua assim a recomendar a "compra" das ações do BCP, juntamente com outras seis casas de investimento. As restantes cincos recomendam "manter".