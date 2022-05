Santander sobe "target" da Altri e vê potencial de valorização 56,3%

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

O Santander reviu em alta o "price-target" para as ações da Altri, subindo-o de 9,70 euros para 10,20 euros. A casa de investimento manteve a recomendação em "outperform", segundo um "research" divulgado esta quarta-feira e citado pela Bloomberg.O banco espanhol é, de entre as sete casas que fazem a cobertura das ações da papeleira, o mais "generoso" no preço-alvo, com a JB Capital Markets a ser a segunda com maior "target", mas ...