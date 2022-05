Só cinco energéticas contribuem para metas de descarbonização. EDP está no grupo, diz o GS

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O grupo de energéticas cuja atividade está a contribuir para uma redução das emissões poluentes em linha com as metas de descarbonização é reduzida a cinco nomes, segundo uma análise do Goldman Sachs a que o Negócios teve acesso. A lista de empresas que os analistas consideram que têm maior potencial inclui a portuguesa EDP."Vemos cinco empresas nas quais as expectativas de redução percentual da ...