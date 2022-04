Société Générale sobe preço-alvo da EDP. Vê valorização de 10%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Société Générale subiu o preço-alvo da EDP para 5,12 euros (contra 5 euros atribuídos na última nota de "research" divulgada há cinco dias), apontado para um potencial de valorização de 10,65%.



No entanto, o preço-alvo atribuído fica ligeiramente abaixo do consenso dos analistas que fixa o "target" em 5,59 euros, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg. A recomendação manté

