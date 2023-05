Abacus quer crescer em Portugal e atingir “breakeven” este ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A “fintech” britânica Abacus, especializada em câmbio, trabalha com empresas portuguesas há três anos e quer expandir a operação no país. Em entrevista ao Negócios, o “country manager” Telmo Crisóstomo avança que quer ampliar a equipa e atingir o “breakeven” este ano. Para o futuro não fecha a porta a um escritório no Porto.





...