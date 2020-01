Centeno vê euro a disputar estatuto de moeda de reserva com o dólar

Mário Centeno acredita que o euro está cada vez mais forte e que pode, no futuro, aspirar a disputar com o dólar o estatuto de moeda de referência internacional.





Num debate realizado esta quinta-feira, 23 de janeiro, no Fórum Económico Mundial de Davos, que contou também com a participação de Paulo Guedes, ministro brasileiro das Finanças, e de Gita Gopinath, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, o líder do Eurogrupo começou por salientar que, apesar de o euro ser "uma moeda muito nova", já "teve de provar muito nos primeiros anos da sua existência".





"Podemos hoje dizer que sobreviveu", acrescentou o também ministro português das Finanças para quem as reformas já feitas, bem como aquelas ainda em curso, com vista ao aprofundamento da integração na Zona Euro irão tornar o euro cada vez mais robusto.





No que diz respeito aos trabalhos ainda em curso, Centeno apontou a conclusão da união bancária, a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade e a criação de um instrumento orçamental no seio do euro como determinantes para a divisa comunitária se afirmar no mundo cambial.

Post-crisis resilience, strong fundamentals and continued reform process demonstrates the Euro is a reliable and credible currency - and it is serious about projecting its international role. @wef #wef20



Debating w/ @gitagopinath@adam_tooze, Paulo Guedes econ minister pic.twitter.com/1ztGw2slVb — Mário Centeno (@mariofcenteno) January 23, 2020

No entanto, o governante português considera que, mais do que uma competição pela supremacia entre moedas, um sistema cambial "multipolar" é aquele que oferece maiores garantias de segurança e estabilidade.





Seja como for, Centeno admite que ainda há muito trabalho a ser feito e que serão necessários muitos "pequenos passos" até o euro atingir o patamar pretendido. E para a moeda única europeia aspirar a tornar-se uma divisa de reserva de referência e ombrear com o dólar enquanto mecanismo de financiamento das economias europeias, o líder do Eurogrupo reconhece que serão necessários "vários acordos" entre os países-membros da Zona Euro.

A multipolar currency world would improve the functioning of the international monetary system. The Euro is still a young currency but w/reforms underway (banking union, EZ budget, ESM) is has been gearing up for this challenge, to become one of the poles. @wef #wef20 pic.twitter.com/vUAFWno2pz — Mário Centeno (@mariofcenteno) January 23, 2020

"Mas está no nosso horizonte avançar com este debate. O papel internacional do euro é uma coisa muito importante para nós. A confiança é a chave neste jogo", sustentou Mário Centeno mostrando-se convicto de que a Europa "pode desempenhar esse papel".





Em suma, "se o euro se tornar mais robusto, a sua atratividade será maior" e pode assumir um "papel mais relevante".