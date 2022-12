Moeda chinesa atinge valor mais alto desde setembro face ao fim da política 'zero covid'

A cotação da moeda chinesa, o renmimbi, face ao dólar norte-americano, atingiu esta segunda-feira o valor mais alto desde meados de setembro, após a China ter relaxado as medidas de prevenção epidémica, sinalizando o fim da estratégia 'zero covid'.Segundo a taxa de câmbio oficial, definida diariamente pelo Banco do Povo da China (banco central), um dólar valia 6,9515 renmimbis, a meio da sessão desta segunda-feira, fixando-se, pela primeira vez desde 16 de setembro abaixo de 7.A taxa 'offshore' - negociada nos mercados internacionais - situou-se em 6,94885, também a cotação mais alta desde meados de setembro.A moeda chinesa não é inteiramente convertível. O banco central chinês estabelece diariamente uma taxa de paridade para o valor do yuan em relação ao dólar norte-americano. A moeda chinesa pode oscilar até 2% face a essa taxa de referência.Entre o final de outubro e início de novembro, a moeda chinesa atingiu os níveis de câmbio mais baixos desde 2007, na sequência do 20º Congresso do Partido Comunista da China (PCC).A nova formação do Comité Permanente do Polibturo, a cúpula do poder na China, foi mal recebida pelos investidores, face à ausência de reformistas económicos orientados para o mercado.No entanto, desde então, orenmimbi recuperou cerca de 5% em relação ao dólar.As praças financeiras chinesas registaram também fortes ganhos. O índice Hang Seng, a Bolsa de Valores de Hong Kong, subiu 3,46%, a meio da sessão de hoje, enquanto em Xangai a recuperação foi de 1,56% e em Shenzhen 0,65%.