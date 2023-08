Rublo consegue melhor retoma num ano. Moscovo prepara novos estímulos

A subida dos juros pelo banco central da Rússia conseguiu o objetivo fortalecer o rublo. A divisa russa registou a melhor semana face ao dólar desde julho do ano passado, pondo termo a quatro semanas de depreciação. Moscovo estará a preparar novas medidas de estímulo.



A moeda valorizou 6,5% contra o par norte-americano para 93,75 rublos por cada dólar. Face ao yuan chinês registou um aumento de 7,2% e contra o euro de 6,5%. O renovado impulso está relacionado com a subida nas taxas de juro.





Numa reunião de emergência após a moeda russa ter atingido o valor mais baixo face ao dólar norte-americano desde a invasão à Ucrânia, o banco central da Rússia aumentou na passada terça-feira a taxa de juro de referência em 3,5 pontos percentuais para 12%.

quebrou a barreira dos 100 rublos por dólar na segunda-feira.

"Na segunda metade de agosto, as medidas anunciadas deverão manter o rublo na parte inferior do atual intervalo ou até mais baixo", antecipam os analistas do Rosbank, apontando para uma "anormal" negociação entre os 92 e os 102. "No entanto, a falta de especificidades vai manter os mercados nervosos, com o risco de nova pressão sobre o rublo", dizem, numa nota citada pela Bloomberg.O banco central já tinha decretado controlos de capitais para estabilizar o valor da moeda, que caiu para 130 rublos por dólar depois de terem sido impostas sanções por parte dos países ocidentais à Rússia por causa da guerra, em fevereiro de 2022.Contudo, a tendência de queda tem-se mantido e a moeda, que já perdeu mais de um terço do valor este ano,A par das medidas do banco central, Vladimir Putin estará também a planear a reintrodução de controlos de capital.De acordo com uma proposta do ministério das Finanças russo, a que o Financial Times teve acesso, a ideia incluir obrigar grandes exportadores a converterem 80% dos divisas estrangeiras que detêm em rublos para aumentar a procura pela moeda.Outras medidas incluem banir pagamentos de dividendos internacionais ou extensão de reembolsos, cancelamento de subsídios às importações, limitação de contratos de "swap" sobre as moedas ou a redução da quantidade de moeda estrangeira que as empresas podem tirar do país, acrescenta o jornal.