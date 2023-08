Putin insta Banco Central da Rússia a conter instabilidade financeira

Leia Também Rublo consegue melhor retoma num ano. Moscovo prepara novos estímulos

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, instou esta terça-feira o Governo e o Banco Central do país (BCR) a conter a instabilidade financeira causada pela desvalorização do rublo (moeda local)."Nos últimos meses, a volatilidade cresceu consideravelmente nos mercados financeiros [...]. Obviamente, estas oscilações dificultam a tomada de decisões de investimento às pessoas e às empresas", afirmou Putin, durante uma reunião com o executivo, que foi transmitida pela televisão russa.O Presidente da Rússia defendeu que o executivo e o BCR devem adaptar-se à atual situação e "limitar a procura especulativa e improdutiva na economia e controlar a fuga de capitais".Vladimir Putin garantiu ainda estar a acompanhar de perto a subida dos riscos inflacionistas, vincando que o principal objetivo é agora conter a subida dos preços."Peço aos colegas do Governo e do BCR que mantenham a situação sob controlo permanentemente [...]. Sei que há muitas discussões sobre o assunto, mas até agora encontrámos sempre um consenso", referiu.A imprensa local noticiou que os russos estão a poupar no consumo de produtos básicos face ao aumento dos preços, devido à desvalorização do rublo, que atingiu, este ano, os 30%.