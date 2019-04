Avaliação bancária das casas atinge máximo histórico em março

O valor da avaliação que é utilizada pelos bancos para a concessão de crédito voltou a subir em março. Tocou no valor mais elevado desde que estes dados começaram a ser publicados, no quarto trimestre de 2002.

Não há sinais de abrandamento. Desde abril de 2017 que a avaliação bancária média, a nível nacional, está a aumentar, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em março, atingiu os 1.247 euros por metro quadrado, o que representa o valor mais elevado desde que estes dados começaram a ser publicados, no quarto trimestre de 2002. O segundo valor mais elevado da série (1.245 euros por metro quadrado) foi atingido no quarto trimestre de 2006.

Há 24 meses consecutivos que sobe o valor médio da avaliação que é considerada pelos bancos para a concessão de crédito. "O valor médio de avaliação bancária foi 1.247 euros em março, mais oito euros que o observado no mês precedente. Este valor representa um aumento de 0,6% relativamente a fevereiro e de 6,9% face ao mesmo mês do ano anterior", revela o INE.





O Negócios recolheu todo o histórico da avaliação bancária desde que este indicador começou a ser publicado. E esta análise revela que o valor de março foi o mais elevado de sempre, isto é, desde o quarto trimestre de 2002. O anterior recorde de 1.245 euros por metro quadrado tinha sido atingido no quarto trimestre de 2006.