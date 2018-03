Avaliação das casas acelera ritmo de subida em Fevereiro

O valor a que os bancos avaliam as casas voltou a aumentar pelo 11º mês consecutivo. Está no nível mais elevado desde, pelo menos, Janeiro de 2011.

O valor médio a que os bancos avaliam as casas no âmbito do crédito a habitação atingiu, em Fevereiro, 1.160 euros. Este indicador mantém, assim, o ritmo de recuperação e atingiu o valor mais elevado desde, pelo menos, Janeiro de 2011, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).



O preço por metro quadrado que resulta da avaliação bancária aumentou sete euros no último mês. Trata-se de uma subida mensal de 0,6% e de 4,6% face ao mesmo período do ano anterior, segundo os números hoje divulgados pelo INE.



O indicador está em máximos de, pelo menos, Janeiro de 2011 e está a subir desde Março do ano passado, data na qual registou uma ligeira descida. Estes aumentos surgem num momento em que os preços do imobiliário continuam a recuperar e os bancos estão a reforçar a concessão de crédito para a compra de casa.