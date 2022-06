Banca vai enfrentar aumento do custo de risco nos próximos meses, alerta DBRS Morningstar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os bancos europeus, incluindo os portugueses, continuaram a reportar baixos níveis de custo de risco (CdR, na sigla inglesa CoR) de crédito no primeiro trimestre deste ano, ainda assim registou-se uma leve subida do risco face ao período homólogo. A DBRS Morningstar alerta que nos próximos meses tanto a inflação como a incerteza em torno do desempenho das economias pode fazer subir este rácio.