Banco CTT é o mais reclamado no crédito à habitação

O Banco CTT continua a ser a instituição mais reclamada no crédito à habitação, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, avança a síntese de atividades de supervisão comportamental do Banco de Portugal. Já o Deutsche Bank lidera as reclamações nas contas de depósito.



O Banco CTT recebeu 2,82 reclamações por cada 1.000 contratos de crédito hipotecário no primeiro semestre de 2019, liderando, assim, o ranking neste segmento. Na lista seguem-se o Deutsche Bank e o Bankinter, com 0,99 e 0,65 reclamações.