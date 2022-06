Crédito à habitação: Fixar, renegociar ou amortizar. Como evitar dificuldades?

A subida da Euribor não tem um impacto imediato no orçamento familiar de quem tenha recorrido a crédito à habitação (com taxa de juro variável) para comprar casa. O momento das revisões é definido no contrato assinado inicialmente com o banco, podendo ser por norma trimestral, semestral ou anual. Assim, cada família poderá sofrer o agravamento num momento diferente, mas a Deco Proteste admite que tem recebido cada vez

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...