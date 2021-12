Banco de Portugal já deu luz verde a três plataformas de criptomoedas

As duas primeiras empresas a ganhar autorização do Banco de Portugal foram a Criptoloja, do Estoril, e a Guimarães & Matosa, com sede em Braga, no mês de junho. A Lusa Digital Assets foi a última a ser licenciada.

Banco de Portugal já deu luz verde a três plataformas de criptomoedas









