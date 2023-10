Bankman-Fried terá incentivado dívida massiva da FTX

O arranque do julgamento da FTX foi marcado por duas peças-chave no colapsado grupo: o ex-CTO Gary Wang e a ex-CEO do braço de investimento e “research” Alameda, Caroline Ellison.



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Um CEO, a sua ex-namorada e o ex-colega de quarto entram num tribunal. O julgamento da FTX colocou, nos últimos dias, frente a frente o antigo líder do colapsado grupo cripto, Sam Bankman-Fried, o seu ex-"chief technology officer" (CTO) Gary Wang e a ex-CEO do braço de investimento e "research" Alameda, Caroline Ellison.



Tanto Caroline Ellison como Gary Wang declararam-se culpados dos crimes de que foram acusados pelo Ministério Público – ao contrá... Saber mais Sam Bankman-Fried FTX

