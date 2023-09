Com dificuldade em rastrear, plataformas cripto querem que BdP recue

A Federação Portuguesa de Associações de Cripto Economia (FACE) alerta que ainda não existe oferta tecnológica suficiente no mercado a tempo de responder às exigências do supervisor, já que as empresas de suporte estão a preparar a sua capacidade de resposta só para janeiro do próximo ano, quando entra em vigor o regulamento europeu sobre informações que acompanham as transferências de fundos

...